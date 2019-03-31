Под Киевом избиратели не могут попасть на выборы: что произошло

Выборы президента 2019 из-за высокой явки на участок в Броварах проходят с проблемами
Выборы президента Украины 31 марта проходят не так гладко. Из-за большой явки желающих проголосовать на одном из избирательных участков в Броварах под Киевом образовалась огромная очередь. Некоторые люди не выдерживают и уходят, рассказала одна их местных жительниц Любовь Величко на своей странице в Facebook.
Но такие "пробки" не помешали ей проголосовать. Девушка опубликовала в сети фото с участка.
Величко отмечает, что из-за аншлага на участке в Броварах ее соседке пришлось простоять в очереди 40 минут.
Явка на узбирательный участок в Броварах высокая (фото: facebook.com/lyubov.velichko)
Женщина не выдержала и пошла домой.
"Зла, как собака", - уточнила Любовь.
Также она добавила, что слышала, про подобные ситуации в Киеве, якобы "люди идут, не дождавшись очереди".
В комментариях к сообщению пользователи сети отмечают, что сами проголосовали без проблем и долго в очередях не стояли:
Как сообщалось ранее, в день выборов президента Украины по состоянию на 16:00 открыто 12 уголовных дел в связи с нарушением избирательного процесса.
Также мы писали о том, что выборы 2019 в Одессе закончились для одного из избирателей побоями.
Отметим, что под Днепром на одном из участков зафиксирована рекордная явка избирателей. За будущего гаранта проголосовали 100% избирателей из списка по участку.