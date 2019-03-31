В полиции назвали количество нарушений на выборах по состоянию на 16:00

Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полиция открыла 12 уголовных дел

В день выборов президента Украины по состоянию на 16:00 открыто 12 уголовных дел в связи с нарушением избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, всего из них: Киев - 137; Днепропетровская область - 90; Одесская - 88; Донецкая- 81; Харьковская- 81; Луганская - 41; Винницкая- 34.

Указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией (82); подкупом избирателей (27); повреждением бюллетеней (20); фотографированием бюллетеней (70); попыткой вынести бюллетени с участка (8). По данным фактам начато 12 уголовных производств.

Кроме того, органами полиции составлено четыре административных протоколов.

Напомним, явка на выборах 2019, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15 часов воскресенья, 31 марта, составила 44,79%. в некоторых регионах.

Добавим, в Киеве наблюдатели фиксируют нарушения в размещении информации о программах кандидатов на некоторых избирательных участках.