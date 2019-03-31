Під Києвом виборці не можуть потрапити на дільницю: що сталося

Вибори президента 2019 через високу явку на дільницю в Броварах проходять з проблемами
Вибори президента України 31 березня проходять не так гладко. Через велику явки бажаючих проголосувати на одній з виборчих дільниць у Броварах під Києвом утворилася величезна черга. Деякі люди не витримують і йдуть, - розповіла одна з місцевих мешканок Любов Величко на своїй сторінці в Facebook.
Але такі "пробки" не завадили їй проголосувати. Дівчина опублікувала в мережі фото з дільниці.
Величко зазначає, що через аншлаг на дільниці в Броварах її сусідці довелося простояти в черзі 40 хвилин.
Явка на узбирательный ділянка в Броварах висока (фото: facebook.com/lyubov.velichko)
Жінка не витримала і пішла додому.
"Зла, як собака", - уточнила Любов.
Також вона додала, що чула про подібні ситуації в Києві, нібито "люди йдуть, не дочекавшись черги".
У коментарях до повідомлення користувачі мережі зауважують, що самі проголосували без проблем і довго в чергах не стояли:
Як повідомлялося раніше, на день виборів президента України станом на 16:00 відкрито 12 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу.
Також ми писали про те, що вибори 2019 в Одесі закінчилися для одного з виборців побоями.
Зазначимо, що під Дніпром на одній з ділянок зафіксована рекордна явка виборців. За майбутнього гаранта проголосували 100% виборців зі списку по дільниці.