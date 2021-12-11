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Под Киевом дедушка упал дома и не смог подняться: ждал помощи 3 дня без еды, в темноте в одиночестве

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Киевская область, Суббота 11 декабря 2021 16:36
Под Киевом дедушка упал дома и не смог подняться: ждал помощи 3 дня без еды, в темноте в одиночестве Фото: под Киевом пенсионер после падения дома пролежал на полу несколько суток (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом 72-летнему пенсионеру стало плохо и он упал на пол в доме, в котором проживал сам, не мог подняться и просто ждал помощи. Так дедушка пролежал несколько суток. Когда родные пожилого человека забили тревогу и позвонили правоохранителям, те проникли в помещение и спасли изнеможенного мужчину.

Об этом 11 декабря рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в своем Facebook.

Также он опубликовал видео спасения дедушки в доме в Новых Петровцах, которое "смотреть действительно не легко".

Как рассказали потом медики, еще бы один такой день пожилой Александр не перенес - мужчине грозила смерть.

"В тот вечер в полицию обратилась обеспокоенная племянница дедушки Родственник не выходит на связь, поэтому группа реагирования патрульной полиции поспешила на вызов. Беспокоило и то, что одинокий мужчина пережил уже несколько инсультов", - пишет Небитов.

Подойдя к дому, старший лейтенант Геннадий Марченко и рядовой Даниил Сергиенко выяснили, что дверь закрыта на замок, свет не горит. Они посветили фонарем в стекло и увидели на полу беспомощного человека.

Под Киевом дедушка упал дома и не смог подняться: ждал помощи 3 дня без еды, в темноте в одиночествеПод Киевом дедушка упал дома и не смог подняться: ждал помощи 3 дня без еды, в темноте в одиночестве

Под Киевом дедушка в своем доме упал и не мог подняться, пролежав 3 дня на полу (фото: facebook.com / Андрей Небитов)

"Отреагировали мгновенно - через окно попали внутрь, положили хозяина в постель, укрыли одеялом, дали воды, вызвали скорую", - рассказал руководитель полиции области.

Находясь все это время в темноте в полусознательном состоянии, дедушка сначала решил, что упал вчера. На самом де деле мужчина пролежал на полу три дня - без еды и воды.

Небитов поблагодарил правоохранителей за спасенную жизнь, неравнодушие и человеческую поддержку.

Видео: под Киевом полицейские спасли дедушку от ужасной смерти - пенсионер три дня пролежал дома на полу, не в состоянии подняться

Напомним, ранее в октябре произошел похожий случай под Житомиром, где пенсионерка травмировалась и осталась в поле на 2 суток без еды и в легкой одежде.

Также мы писали о том, что в феврале юноша заблудился в лесу под Черниговом, и спасатели прошли более 7 километров по пояс в снегу в поисках парня.

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Киевская область Патрульная служба
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