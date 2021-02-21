7 километров по глубоким сугробам: спасатели нашли юношу, заблудившегося в лесу под Черниговом

Ночью 20 февраля спасатели прошли более 7 километров по пояс в снегу в поисках 17-летнего заблудившегося парня. Молодого человека удалось найти живым, но очень замерзшим. Патрульные преодолели поле и лес, полностью засыпанные снегом, светили фонариками, но найти несовершеннолетнего любителя ночных прогулок смогли только к утру.

О пропаже сообщила бабушка потерявшегося парня, которая позвонила в полицию около 4 часов ночи. Она рассказала, что около полуночи мальчик из села Пески ушел в сторону леса и не вернулся.

"Поскольку вся Черниговская область сейчас обильно покрыта снегом, полицейские планировали найти парня по следам. Действительно было видно, что от дома парень пошел напрямик через поле в лес", — говорится в сообщении.

Использование служебной машины на полуметровой снежной целине было исключено. По словам патрульного, в поле было очень холодно, ветром заметало следы. В одном месте следы расходились в две стороны, поэтому они разделились со следственно-оперативной группой. Парень бродил кругами то в поле, то в самом лесу, то выходил из леса, то снова заходил.

Спасатели прошли 7 километров по сугробам, чтобы спасти юношу (фото: cn.npu.gov.ua)

В конце концов, через несколько часов поисков патрульные увидели вдали человеческий силуэт. Парень уже достаточно долго пролежал на снегу. Он был жив и в сознании, однако не способен самостоятельно двигаться. Он сразу рассказал, что не чувствует ног.

После поисков парня правоохранителям еще пришлось нести молодого человека около 7 километров по глубоким сугробам.

"Полицейские брали парня под руки и по очереди вели его, время от времени растирая руки и ноги. Они сами уже замерзли, набрали в обувь снега, у правоохранителей разрядились телефоны с фонариками, но они должны были спасти парня, жизнь которого висела на волоске", — говорится в сообщении.

Спасатели прошли 7 километров по сугробам, чтобы спасти юношу (фото: cn.npu.gov.ua)

На патрульном автомобиле полиции парня немедленно доставили в центральную районную больницу Бахмача. Врачи поставили ему диагноз: общее переохлаждение и обморожение ног. Изначально медики рассматривали перспективу ампутации ног, однако этого удалось избежать.