Под Житомиром пенсионерка травмировалась и осталась в поле на 2 суток: без еды, в легкой одежде

Под Житомиром 67-летняя женщина ушла пасти скот и заблудилась, упала и травмировалась, из-за чего не могла самостоятельно подняться, пробыв в поле двое суток. Местные жители подняли тревогу и организовали поиски, затем обратились к правоохранителям, после чего пострадавшую, к счастью, удалось разыскать живой.

Инцидент произошел в Новоград-Волынском районе. Пенсионерка из села Романовка пропала 21 октября, а сообщение об исчезновении "копам" поступило только в полдень 23-го. У женщины нет родных, и в последнее время она проживала у пожилых супругов, которым помогала по хозяйству.

Как рассказал начальник Новоград-Волынского районного отдела полиции Андрей Гнатенко, в село выехали несколько поисковых групп, вместе с односельчанами они разбили территорию поиска, лесополосу и пастбище, на квадраты и начали их прочесывание.

Уже ближе к семи вечера бабушку увидели в канале посреди поля на расстоянии 5 км от села. Пенсионерка была в беспомощном состоянии, плохо понимала, что происходит, и не могла самостоятельно подняться. Для женщины вызвали "скорую", и передали под опеку медиков. Ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

"Уже в больнице, когда бабушка оправилась от шока, она рассказала о своих "приключениях". Женщина пасла скот, когда поняла, что заблудилась и начала искать дорогу в село. По ее словам, бродила по полю два дня, пока на третий не споткнулась в траве и упала. Сил подняться уже не имела, да еще и почувствовала резкую боль в ключице. Бабушка, говорит, что уже и не надеялась на чью-то помощь в такой беде", - говорится в публикации.

В больнице женщину обследовали и диагностировали вывих ключицы.

Нужно сказать, что все это время в поле пенсионерка была в легкой одежде, без воды и еды, но за двое суток она даже переохлаждения не получила, говорится в сюжете ТСН.

Врачи говорят, что потерпевшая родилась в рубашке, потому что во время ночных заморозков даже не простудилась.

"В сознании, контактная, контактная, говорила все полностью. Одни из жалоб были только боли в плече. Это чудо, что при такой температуре, в таких условиях, она выжила, и состояние после такого у нее было удовлетворительное", - констатируют медики.

Видео: под Житомиром нашли и спасли 67-летнюю женщину, которая травмировалась и двое суток побыла в поле