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Під Києвом дідусь впав вдома і не зміг піднятися: чекав допомоги 3 дні без їжі, в темряві на самоті

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Київська область, Субота 11 грудня 2021 16:36
Під Києвом дідусь впав вдома і не зміг піднятися: чекав допомоги 3 дні без їжі, в темряві на самоті Фото: під Києвом пенсіонер після падіння вдома пролежав на підлозі кілька діб (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом 72-річному пенсіонеру стало зле і він впав на підлогу в будинку, в якому проживав сам, не міг піднятися і просто чекав допомоги. Так дідусь пролежав кілька діб. Коли рідні літньої людини забили на сполох і подзвонили правоохоронцям, ті проникли в приміщення і врятували знеможеного чоловіка.

Про це 11 грудня розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у своєму Facebook.

Також він опублікував відео порятунку дідуся в будинку в Нових Петрівцях, яке "дивитися дійсно не легко".

Як розповіли потім медики, ще б один такий день літній Олександр не переніс - чоловікові загрожувала смерть.

"Того вечора до поліції звернулась занепокоєна племінниця старенького. Родич не виходить на зв'язок, тому група реагування патрульної поліції поспішила на виклик. Непокоїло і те, що самотній чоловік пережив вже кілька інсультів", - пише Нєбитов.

Підійшовши до будинку, старший лейтенант Геннадій Марченко і рядовий Данило Сергієнко з'ясували, що двері зачинені на замок, світло не горить. Вони посвітили ліхтарем у скло і побачили на підлозі безпорадну людину.

Під Києвом дідусь впав вдома і не зміг піднятися: чекав допомоги 3 дні без їжі, в темряві на самотіПід Києвом дідусь впав вдома і не зміг піднятися: чекав допомоги 3 дні без їжі, в темряві на самоті

Під Києвом дідусь у своєму будинку впав і не міг піднятися, пролежавши 3 дні на підлозі (фото: facebook.com / Андрій Нєбитов)

"Відреагували миттєво - через вікно потрапили всередину, поклали господаря в ліжко, вкрили ковдрою, дали води, викликали швидку", - розповів керівник поліції області.

Перебуваючи весь цей час у темряві в напівсвідомому стані, дідусь спочатку вирішив, що впав вчора. Насправді чоловік пролежав на підлозі три дні - без їжі та води.

Нєбитов подякував правоохоронцям за врятоване життя, небайдужість та людську підтримку.

Відео: під Києвом поліцейські врятували дідуся від жахливої смерті - пенсіонер три дні пролежав вдома на підлозі, не в змозі піднятися

Нагадаємо, раніше в жовтні стався схожий випадок під Житомиром, де пенсіонерка травмувалася і залишилася в полі на 2 доби без їжі та у легкому одязі.

Також ми писали про те, що в лютому юнак заблукав у лісі під Черніговом, і рятувальники пройшли понад 7 кілометрів по пояс у снігу в пошуках хлопця.

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Київська область Патрульна служба
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