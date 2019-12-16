За Киевом будут следить дроны: зачем это нужно

За Киевом зимой будут следить дроны (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве дроны будут летать над городом в зимнее время

Над Киевом в зимнее время будут летать дроны с тепловизорами. Такое инновационное решение поможет коммунальщикам бороться со старыми трубами на теплотрассах. В компании, которая занимается разработкой и испытанием беспилотников, уже провели первые пробные полеты.

К такому решению пришли, поскольку заменить всю систему труб под трассами очень дорого и долго. К тому же такие капитальные ремонты дорог приведут к сумасшедшим пробкам в столице.

За Киевом зимой будут следить дроны (фото: drone.ua)

Дроны с тепловизорами будут сканировать землю с воздуха, замечая на каких дорогах неисправны теплотрассы. Отмечается, что одна бригада операторов дронов сможет обследовать до 50-ти километров трасс в течение суток.

Отмечается, что дроны будут фиксировать все возможные температурные отклонения с точной привязкой к системе координат.

Пока что пробные полеты были проведены в тестовом режиме. Использование дронов позволяет снизить риск отключений тепла в отопительный сезон, а также предотвратить возможные аварии на теплотрассах.

За Киевом зимой будут следить дроны (фото: drone.ua)

К слову, ранее мы писали, что в Киеве создали первый тротуар с подогревом. Он проходит рядом с лицеем и сможет предотвратить травмирование детей и взрослых.