В Киеве скоро появится первый теплый тротуар: все подробности и фото

В Киеве появится первый теплый тротуар (фото: УНИАН)

В Киеве уже начали сооружать первый тротуар с подогревом

В Киеве этой зимой появится первый теплый тротуар. Общественный проект, инициаторами которого стали активисты Соломенского района, будет реализован на улице Ивана Пулюя, 3. Об этом сообщили на Facebook-странице районной госадминистрации.

Чиновнники обещают, что тротуар с подогревом заработает уже в средине декабря. В данный момент на улице идут активные работы - старую плитку уже демонтировали.

Место для обустройсва выбрали неслучайно. Этот тротуар ведет к гимназии №318, а улица с довольно крутым спуском.

"Зимой на крутых спусках есть большая угроза для травмирования жителей, в особенности детей", - рассказал Андрей Сидорчук, начальник управления ЖКХ и строительства Соломенского района, пишет Сегодня.

В Киеве появится первый тротуар с подогревом (фото: facebook.com/solorgovua)

Он также рассказал, что стоимость проекта составит 700 тысяч гривен, а площадь подогрева будет около 400 метров.

Авторы проекта обещают, что новый тротуар благодаря электроподогреву не будет леденеть и ходить по нему будет безопасно. Это особенно актуально для спешащих к первому уроку школьников.

При этом система будет работать только при холодной температуре воздуха в зимний период.

"Сейчас решается кто именно будет платить за электричество для подогрева - заведение образования или местные жители. Но этот вопрос будет вскоре решен, а Киев получит первый в городе тротуар с подогревом", - добавил Сидорчук.