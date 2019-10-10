Поможет ВСУ: В Украине разработали инновационный военный дрон (фото, видео)

Украинская компания решила помочь военным ВСУ
Научно-производственное предприятие Spaitech разработало новый мультикоптер Windhover, который должен оказать помощь украинским военным при патрулировании территорий и корректировки огня артиллерии. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook
Впервые мультикоптер был представлен на международной выставке DSEI 2019 в Лондоне. В Украине его увидели на Международной выставке "Оружие и безопасность 2019" в Киеве.
В Украине разработали инновационный дрон для ВСУ (фото: facebook.com/spaitech2015)
Компания, которая сделала дрон, говорит, что им заинтересовались военные и полицейские департаменты некоторых стран.
Датчики защиты дрона осуществляют сканирование в красном, зеленом и близком к инфракрасному спектрах. Дрон также способен возвращаться в случае отказа одного двигателя. У него также 94% восстановление в случае неисправности двух двигателей.
В Украине разработали инновационный дрон для ВСУ (видео: YouTube/Spaitech LLC)
Дрон оборудован электрооптической 12-мегапиксельной камерой. Также у него есть трехосная гиростабилизирующая камера. Оператор мультикоптера может переключаться между двумя камерами во время полета.
Дрон также имеет сдвоенную полезную нагрузку с электро оптической камерой и тепловизором.
Технические характеристики:
Напомним, что в сети показали обед военных на Донбассе. Повара стараются обеспечить украинских военных сбалансированным рационом.