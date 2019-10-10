ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Поможет ВСУ: В Украине разработали инновационный военный дрон (фото, видео)

STYLERЖизнь    10.10.2019 - 22:26
Поможет ВСУ: В Украине разработали инновационный военный дрон (фото, видео)
В Украине разработали инновационный дрон для ВСУ (фото: Evgeniy Maloletka)

Украинская компания решила помочь военным ВСУ

Научно-производственное предприятие Spaitech разработало новый мультикоптер Windhover, который должен оказать помощь украинским военным при патрулировании территорий и корректировки огня артиллерии. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook

Впервые мультикоптер был представлен на международной выставке DSEI 2019 в Лондоне. В Украине его увидели на Международной выставке "Оружие и безопасность 2019" в Киеве.

Поможет ВСУ: В Украине разработали инновационный военный дрон (фото, видео)

В Украине разработали инновационный дрон для ВСУ (фото: facebook.com/spaitech2015)

Компания, которая сделала дрон, говорит, что им заинтересовались военные и полицейские департаменты некоторых стран.

Датчики защиты дрона осуществляют сканирование в красном, зеленом и близком к инфракрасному спектрах. Дрон также способен возвращаться в случае отказа одного двигателя. У него также 94% восстановление в случае неисправности двух двигателей.

В Украине разработали инновационный дрон для ВСУ (видео: YouTube/Spaitech LLC)

Дрон оборудован электрооптической 12-мегапиксельной камерой. Также у него есть трехосная гиростабилизирующая камера. Оператор мультикоптера может переключаться между двумя камерами во время полета.

Дрон также имеет сдвоенную полезную нагрузку с электро оптической камерой и тепловизором.

Технические характеристики:

  • Максимальный взлетный вес: до 10 кг
  • Радиус действия с онлайн передачей данных: 8 км
  • Скорость: до 10 м/с (36 км/ч)
  • Продолжительность полета: 60 мин
  • Полный контроль при ветре: до 15 м/с
  • Погодоустойчивость (степень защиты корпуса): IP53 (пылезащищенный с защитой от дождя)

Напомним, что в сети показали обед военных на Донбассе. Повара стараются обеспечить украинских военных сбалансированным рационом.

Украинские военные получили разрешение на использование беспилотников Саудовский король пообещал справиться с последствиями атаки дронов
Новости Украины беспилотникдрон
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь