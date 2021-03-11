ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Києвом автомобіль зіткнувся з літаком

Новость на русском → Васильків, Четвер 11 березня 2021 16:31
Під Києвом автомобіль зіткнувся з літаком Під Києвом автомобіль зіткнувся з літаком (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У місті Васильків Київської області легковий автомобіль зіткнувся з військовим літаком. Це трапилося увечері 10 березня у 40-й бригаді тактичної авіації.

Про інцидент розповіли у службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр".

Повідомляється, що надзвичайна подія сталася після завершення льотної зміни в темну пору доби.

"В ході буксирування літака на авіаційну стоянку відбулося зіткнення автомобіля з літальним апаратом, внаслідок чого сталося загоряння, яке було своєчасно локалізоване силами пожежного підрозділу частини", - розповіли військові.

Водію автомобіля, який зазнав травмування, було надано кваліфіковану першу медичну допомогу. Нині його стан задовільний, військовослужбовець знаходиться під опікою лікарів.

Зараз на місці події працюють правоохоронці, а у військовій частині проводиться службове розслідування.

"Причини події з’ясовуються", - додали у прес-центрі військової частини.

Фото і відео з місця незвичайного ДТП немає.

Додамо, що авіабаза "Васильків" - пункт постійної дислокації 40-ї бригади тактичної авіації. Аеродром у місті було побудовано на початку XX століття. З 2014 року приведений у повну бойову готовність.

Під Києвом автомобіль зіткнувся з літаком

Фото з авіабази (facebook.com/Vbtaps)

Нагадаємо, що українська армія взяла на озброєння ручних "Алігаторів".

Також ми писали, що ЗСУ отримали партію бронемобілів п'ятого класу захисту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Події ДТП Літак автомобили
LITE
Свято 11 березня і його найсуворіші заборони: що не можна робити, в кого іменини
Свято 11 березня і його найсуворіші заборони: що не можна робити, в кого іменини