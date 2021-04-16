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Под Киевом авто снесло магазинчик с женщиной и сделало сальто в воздухе: видео аварии

Автор: Владимир Костырин

Под Киевом произошло ДТП с участием внедорожника, который на большой скорости влетел в торговую точку, расположенную возле дороги, и перевернулся, сделав "боковое сальто" в воздухе.

Об этом 16 апреля передает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.

Также в сети показали видео аварии, снятое камерой регистратора в машине, которая проезжала следом за "гонщиком".

На кадрах видно, как мчащее авто Ford Focus, понемногу съезжает вправо, приближаясь к обочине, и врезается в МАФ, в котором в это время был продавец.

После столкновения машина переворачивается несколько раз, и падает как раз на колеса. А вот раскладка у дороги прямо возле частных домов рассыпается полностью - части конструкции разлетаются в разные стороны.

Отмечается, что несмотря на крайне опасный инцидент, в результате происшествия в Старых Петровцах в Вышгородском районе никто не пострадал - и водитель, и женщина в магазинчике остались целы, и отделались легким испугом.

Что стало причиной аварии, и почему водитель потерял управление - в настоящее время неизвестно.

Видео: под Киевом авто снесло магазинчик возле дороги, в котором работала продавщица

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель маршрутки насмерть сбил женщину возле пешеходного перехода.

Также мы писали о том, что во Львове задержали пьяного таксиста, который ездил с правами умершего отца.

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