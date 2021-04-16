Под Киевом авто снесло магазинчик с женщиной и сделало сальто в воздухе: видео аварии

Также в сети показали видео аварии, снятое камерой регистратора в машине, которая проезжала следом за "гонщиком".

На кадрах видно, как мчащее авто Ford Focus, понемногу съезжает вправо, приближаясь к обочине, и врезается в МАФ, в котором в это время был продавец.

После столкновения машина переворачивается несколько раз, и падает как раз на колеса. А вот раскладка у дороги прямо возле частных домов рассыпается полностью - части конструкции разлетаются в разные стороны.

Отмечается, что несмотря на крайне опасный инцидент, в результате происшествия в Старых Петровцах в Вышгородском районе никто не пострадал - и водитель, и женщина в магазинчике остались целы, и отделались легким испугом.

Что стало причиной аварии, и почему водитель потерял управление - в настоящее время неизвестно.

Видео: под Киевом авто снесло магазинчик возле дороги, в котором работала продавщица