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Во Львове задержали пьяного таксиста: ездил с правами умершего отца

Новина українською → Львов, Четверг 15 апреля 2021 19:13
Во Львове задержали пьяного таксиста: ездил с правами умершего отца Фото: во Львове пьяный таксист ездил с удостоверением умершего отца (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Во Львове в ночь на четверг, 15 апреля, патрульные задержали 47-летнего местного жителя, который был пьян за рулем. Человек, лишенный водительских прав, работал таксистом, используя документ отца, который умер 12 лет назад.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области на своей странице в Facebook.

Водителя Dacia Sandero остановили за нарушения ПДД. Когда его попросили показать водительское удостоверение, то он предъявил права своего отца с переклеенной фотографией.

Во Львове задержали пьяного таксиста: ездил с правами умершего отца

Во Львове задержали пьяного таксиста с правами умершего отца (фото: facebook.com/lvivpolice)

Правоохранители обратили внимание, что данный документ был выдан на 82-летнего мужчину. Во время разговора водитель сильно нервничал, но потом во всем сознался. Поддельное водительское удостоверение у него изъяли.

Во Львове задержали пьяного таксиста: ездил с правами умершего отца

Во Львове задержали пьяного таксиста с правами умершего отца (фото: facebook.com/lvivpolice)

Кроме того, патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Когда его попросили подуть в Drager, то прибор показал 0,55 промилле, при разрешенных 0,2.

Во Львове задержали пьяного таксиста: ездил с правами умершего отца

Во Львове задержали пьяного таксиста с правами умершего отца (фото: facebook.com/lvivpolice)

Кроме того, оказалось, что у мужчины в начале марта лишили прав за ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. И еще один протокол к нему за управление в нетрезвом состоянии находится на рассмотрении в суде.

Теперь водителю грозит штраф размером в 34 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

Напомним, эксперты опубликовали свежий рейтинг автомобилей с пробегом, которым чаще всего доверяют украинцы.

Ранее под Киевом пьяный помощник депутата устроил ДТП.

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