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Под Киевом археологи обнаружили уникальную находку (фото)

Автор: Роман Мирончук

В центре Вышгорода археологи обнаружили старинное кладбище и храм времен Киевской Руси. Уникальная находка помогла историкам проследить эволюцию "сердца" города.

Об этом сообщает Вышгородский историко-культурный заповедник на своей странице в Facebook.

Археологи нашли обломки кирпича-плинфы, с которого сооружались стены древнерусского храма, а также фрагменты Овручского пирофиллита, добытого на севере современной Житомирской области.

В Вышгороде археологи нашли уникальную находку (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

Из этого материала выполняли такие детали интерьера, как карнизы, капители и т. п.

Интересно, что территория, на которой обнаружили находку, ни разу не становилась предметом плановых археологических исследований.

В Вышгороде археологи нашли уникальную находку (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

В экспедиции на первом этапе приняли участие студенты-практиканты исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Позже к раскопкам присоединились специалисты из архитектурно-археологической экспедиции Института археологии НАН Украины.

На глубине более одного метра археологи нашли большой пласт строительного мусора XI-XII веков, который образовался впоследствии расчистки и новой церкви.

Напомним, в Каменско-Днепровском историко-археологическом музее показали артефакты из кургана "Мамай-Гора".

Ранее в центре Николаева во время строительства обнаружили старинный артефакт.

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Киевская областьархеологи