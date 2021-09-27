Под Киевом археологи обнаружили уникальную находку (фото)

Археологи нашли обломки кирпича-плинфы, с которого сооружались стены древнерусского храма, а также фрагменты Овручского пирофиллита, добытого на севере современной Житомирской области.

В Вышгороде археологи нашли уникальную находку (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

Из этого материала выполняли такие детали интерьера, как карнизы, капители и т. п.

Интересно, что территория, на которой обнаружили находку, ни разу не становилась предметом плановых археологических исследований.

В Вышгороде археологи нашли уникальную находку (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

В экспедиции на первом этапе приняли участие студенты-практиканты исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Позже к раскопкам присоединились специалисты из архитектурно-археологической экспедиции Института археологии НАН Украины.

На глубине более одного метра археологи нашли большой пласт строительного мусора XI-XII веков, который образовался впоследствии расчистки и новой церкви.