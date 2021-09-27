Під Києвом археологи виявили унікальну знахідку (фото)

У центрі Вишгорода археологи виявили старовинний цвинтар і храм часів Київської Русі. Унікальна знахідка допомогла історикам простежити еволюцію "серця" міста.
Про це повідомляє Вишгородський історико-культурний заповідник на своїй сторінці в Facebook.
Археологи знайшли уламки цегли-плінфи, з якої споруджувалися стіни давньоруського храму, а також фрагменти Овруцького пірофіліту, видобутого на півночі сучасної Житомирської області.
У Вишгороді археологи знайшли унікальну знахідку (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)
З цього матеріалу виконували такі деталі інтер'єру, як карнизи, капітелі і т. п.
Цікаво, що територія, на якій виявили знахідку, жодного разу не ставала предметом планових археологічних досліджень.
У Вишгороді археологи знайшли унікальну знахідку (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)
В експедиції на першому етапі взяли участь студенти-практиканти історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Пізніше до розкопок приєдналися фахівці з архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України.
На глибині більше одного метра археологи знайшли великий пласт будівельного сміття XI-XII століть, який утворився згодом розчищення і нової церкви.
Нагадаємо, у Кам'янсько-Дніпровському історико-археологічному музеї показали артефакти з Кургану "Мамай-Гора".
Раніше в центрі Миколаєва під час будівництва виявили старовинний артефакт.