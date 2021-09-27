ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Києвом археологи виявили унікальну знахідку (фото)

Новость на русском →
Київ , Понеділок 27 вересня 2021 17:49
Під Києвом археологи виявили унікальну знахідку (фото) Колаж РБК-Україна: під Києвом археологи знайшли унікальну знахідку
Автор: Роман Мирончук

У центрі Вишгорода археологи виявили старовинний цвинтар і храм часів Київської Русі. Унікальна знахідка допомогла історикам простежити еволюцію "серця" міста.

Про це повідомляє Вишгородський історико-культурний заповідник на своїй сторінці в Facebook.

Археологи знайшли уламки цегли-плінфи, з якої споруджувалися стіни давньоруського храму, а також фрагменти Овруцького пірофіліту, видобутого на півночі сучасної Житомирської області.

Під Києвом археологи виявили унікальну знахідку (фото)

У Вишгороді археологи знайшли унікальну знахідку (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

З цього матеріалу виконували такі деталі інтер'єру, як карнизи, капітелі і т. п.

Цікаво, що територія, на якій виявили знахідку, жодного разу не ставала предметом планових археологічних досліджень.

Під Києвом археологи виявили унікальну знахідку (фото)

У Вишгороді археологи знайшли унікальну знахідку (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

В експедиції на першому етапі взяли участь студенти-практиканти історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Пізніше до розкопок приєдналися фахівці з архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України.

На глибині більше одного метра археологи знайшли великий пласт будівельного сміття XI-XII століть, який утворився згодом розчищення і нової церкви.

Нагадаємо, у Кам'янсько-Дніпровському історико-археологічному музеї показали артефакти з Кургану "Мамай-Гора".

Раніше в центрі Миколаєва під час будівництва виявили старовинний артефакт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область археологи
LITE
Воздвиження 27 вересня: що не можна робити, важливі традиції і прикмети великого дня
Воздвиження 27 вересня: що не можна робити, важливі традиції і прикмети великого дня