У Києво-Печерській лаврі зізналися, що співали про Росію, проте не молилися (відео)

Після скандалу в Києво-Печерській лаврі через пісню із прославленням Росії , що під час богослужіння виконували священики УПЦ (МП) разом із віруючими, на ситуацію відреагував намісник української святині Павло (Лебідь). Він визнав, що показані на відео з літургії співи справді мали місце.

Про це йдеться у заяві Павла, опублікованій 14 листопада на YouTube-каналі "Лавра. Шлях спасіння".

Намісник спростовує, що у священики в Лаврі моляться за Росію та наголошує, що "це є факт неправдивий", і під час літургії підносять мольбу до Бога "за нашу державу, за наше військо, за нашого президента", а також згадують ще тільки предстоятеля УПЦ московського патріархату.

При цьому Павло запевнив, що пісня зі словами "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь…", яка звучала на літургії в одного зі священиків, була ініціативою вірян, які були присутні на богослужінні.

Те саме відео про пісню з уславленням країни-агресора Росії, що звучала у Києво-Печерській лаврі на службі

"Це не є богослужбовий піснеспів", - заявив намісник Печерської лаври.

При цьому було ухвалено рішення щодо застосування до священика санкцій - його усувають від здійснення богослужінь, розповів Павло.

Крім того, він додав, що на духовній раді Лаври обговорюватиметься питання про покарання отця Захарія.

Павло Лебідь на відео заявив, що у Лаврі не повинні звучати "світські пісні", проте у святині треба молитися лише про мир в Україні та збереження її державних кордонів.

Відео: намісник Києво-Печерської лаври відреагував на скандальну пісню на літургії