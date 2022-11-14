У Києво-Печерській лаврі зізналися, що співали про Росію, проте не молилися (відео)
Після скандалу в Києво-Печерській лаврі через пісню із прославленням Росії, що під час богослужіння виконували священики УПЦ (МП) разом із віруючими, на ситуацію відреагував намісник української святині Павло (Лебідь). Він визнав, що показані на відео з літургії співи справді мали місце.
Про це йдеться у заяві Павла, опублікованій 14 листопада на YouTube-каналі "Лавра. Шлях спасіння".
Намісник спростовує, що у священики в Лаврі моляться за Росію та наголошує, що "це є факт неправдивий", і під час літургії підносять мольбу до Бога "за нашу державу, за наше військо, за нашого президента", а також згадують ще тільки предстоятеля УПЦ московського патріархату.
При цьому Павло запевнив, що пісня зі словами "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь…", яка звучала на літургії в одного зі священиків, була ініціативою вірян, які були присутні на богослужінні.
Те саме відео про пісню з уславленням країни-агресора Росії, що звучала у Києво-Печерській лаврі на службі
"Це не є богослужбовий піснеспів", - заявив намісник Печерської лаври.
При цьому було ухвалено рішення щодо застосування до священика санкцій - його усувають від здійснення богослужінь, розповів Павло.
Крім того, він додав, що на духовній раді Лаври обговорюватиметься питання про покарання отця Захарія.
Павло Лебідь на відео заявив, що у Лаврі не повинні звучати "світські пісні", проте у святині треба молитися лише про мир в Україні та збереження її державних кордонів.
Відео: намісник Києво-Печерської лаври відреагував на скандальну пісню на літургії
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ще гучні скандали були навколо Києво-Печерської лаври останніми роками.
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