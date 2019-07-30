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Киянка впала в кому через халатність лікаря: моторошні деталі

STYLERЖиття    30.07.2019 - 17:44
Киянка впала в кому через халатність лікаря: моторошні деталі
Жінка впала в кому через халатність лікаря (колаж РБК-Україна)

Лікар припустився грубої помилки, яка могла коштувати життя жінці

У Києві недбалість лікаря-анестезіолога стала причиною тривалої коми пацієнтки. Як розповіли в столичній прокуратурі, злісне нехтування посадовими інструкціями стало причиною розвитку у жінки небезпечного для життя стану, яке за ступенем тяжкості відноситься до тяжких тілесних ушкоджень.

Як з'ясувалося, 55-річний підозрюваний, працюючи на посаді лікаря-анестезіолога відділення анестезіології та інтенсивної терапії Центрального госпіталю МВС України, в листопаді 2018-го був на чергуванні під час проведення планового оперативного втручання в організм хворого, який перебував на стаціонарному лікуванні в зазначеному медичному закладі. Лікар повинен був провести внутрішньовенний наркоз з штучною вентиляцією легенів.

Під час інтубації трахеї фахівцем був допущений критичний дефект в проведенні процедури - він направив інтубаційну трубку не в трахею, а у стравохід з подальшим підключенням до апарату штучної вентиляції легенів.

Халатні дії лікаря стали причиною розвитку у пацієнтки гіпоксичного стану з подальшим ураженням центральної нервової системи, що призвело до тривалої коми, у зв'язку з вираженими порушеннями вентиляційно-перфузіонних відношень (газообміну) в легенях

Тепер доктору "світить" до двох років позбавлення волі, або позбавлення права займатися лікарською діяльністю на строк до п'яти років.

Раніше повідомлялося, що Кабмін направив 1 млрд гривень на заклади первинної медичної допомоги.

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