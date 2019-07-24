Кабмин направил 1 млрд гривен на учреждения первичной медпомощи

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Соответствующее постановление Кабмин одобрил на заседании 24 июля

Кабинет министров Украины перераспределил один миллиард гривен на оплату услуг в учреждениях первичной медицинской помощи. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 24 июля, передает пресс-служба Кабмина.

В Кабмине отметили, что более 28 млн украинцев выбрали своих семейного врача, терапевта или педиатра для своих детей.

"Кабинет министров Украины перераспределил 1 млрд грн на оплату услуг в медучреждениях, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры... Из-за очень высокой динамики заключения деклараций возникла потребность в дополнительном финансировании на гарантированную оплату услуг первичной медицинской помощи Национальной службой здоровья", - информирует правительственный портал.

Напомним, Кабинет министров Украины в ноябре 2017 года своим распоряжением утвердил план мероприятий по реализации концепции реформы финансирования системы здравоохранения на период до 2020 года.

Как писало РБК-Украина в материале "В надежде на бюджет: какие риски угрожают реализации медреформы в Украине", Кабмин не включил в программу "Доступные лекарства" препараты, необходимые пациенту до и после трансплантации.

Добавим также, в ноябре прошлого года комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к правительству о проведении аудита эффективности медицинской реформы в Украине для населения.