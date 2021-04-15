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Киевлянин выбросил из окна многоэтажки пол квартиры: соседи ошарашили подробностями (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве мужчина выбросил горы старых вещей из окна своей квартиры в многоэтажке прямо на улицу. Инцидент произошел этой ночью на Борщаговке.

Об этом передает "dtp.kiev.ua" в своем Facebook.

Таким образом, во двор с седьмого этажа дома по адресу Тулузы, 3, летела раковина, микроволновка, двери, посуда, вазоны, тележку, полочки и многое другое.

Отмечается, что мужчина около 35 лет, который затеял "генеральную уборку" и выбросил "пол квартиры", даже пытался скинуть холодильник, но он просто не пролез через окно и стал застревать.

В сети опубликовали фото новообразованной мусорки прямо под жилым домом.

Как рассказала соседка, ранее мужчина работал в охранной фирме, после удара по голове у него начались психические отклонения.

Киевлянин выбросил из окна "пол квартиры" прямо во двор (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В сети в комментариях сосед этого мужчины ошарашил уточнением, что экс-охранник выбрасывал хлам тихо, поэтому даже не слышал, как летели на землю вещи.

"Я сосед его и спокойно спал. А он спокоен когда трезв... я живу ниже этажом возле той кухни. Главное, что он не кричал, а просто выбрасывал ненужные вещи", - написал пользователь Facebook с ником "Саша Киев".

В то же время Лиза Мазанко - также соседка этого мужчины - указывает в комментах, что на самом деле "весь дом на ушах был". Также она признает, что жить с таким соседом действительно страшно, однако "мы не можем повлиять на ситуацию".

Многие возмущаются, что этот инцидент мог закончиться трагедией, ведь на улице в это время могли проходить люди.

  • Хоть бы не убил никого!
  • Вот это генеральная уборка...
  • Хорошо что никто не проходил внизу
  • Наверное советов из инета начитался, как начать с нуля и избавиться от ненужного барахла...
  • Итальянский Новый год праздновал
  • Психанул!
  • Хорошо, что в голову никому не попал, хоть это радует...

Ране сообщалось, что недавно в Киеве выбросили диван из окна, и он повис на дереве.

Также мы писали о том, что в Ровно будут судить мужчин, которые выбросили диван из окна - тогда мебель упала на женщину и травмировала ее.

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Новости Украины Киевмусордомвещи
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