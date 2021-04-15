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Киянин викинув з вікна багатоповерхівки пів квартири: сусіди приголомшили подробицями (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Києві чоловік викинув гори старих речей з вікна своєї квартири в багатоповерхівці прямо на вулицю. Інцидент стався цієї ночі на Борщагівці.

Про це передає "dtp.kiev.ua" у своєму Facebook.

Таким чином, у двір з сьомого поверху будинку за адресою Тулузи, 3, летіла раковина, мікрохвильова пічка, двері, посуд, вазони, візок, полички та багато іншого.

Зазначається, що чоловік близько 35 років, який затіяв "генеральне прибирання" і викинув "пів квартири", навіть намагався скинути холодильник, але він просто не проліз через вікно і став застрявати.

В мережі опублікували фото новоствореного смітника прямо під житловим будинком.

Як розповіла сусідка, раніше чоловік працював в охоронній фірмі, після удару по голові у нього почалися психічні відхилення.

Киянин викинув з вікна "пів квартири" прямо у двір (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В мережі в коментарях сусід цього чоловіка ошелешив уточненням, що екс-охоронець викидав мотлох тихо, тому навіть не чув, як летіли на землю речі.

"Я сусід його і спокійно спав. А він спокійний коли тверезий... я живу нижче поверхом біля тієї кухні. Головне, що він не кричав, а просто викидав непотрібні речі", - написав користувач Facebook з ніком "Саша Київ".

Разом з тим Ліза Мазанко - також сусідка цього чоловіка - вказує в коментах, що насправді "весь будинок на вухах був". Також вона визнає, що жити з таким сусідом дійсно страшно, однак "ми не можемо вплинути на ситуацію".

Багато то обурюється, що цей інцидент міг закінчитися трагедією, адже на вулиці в цей час могли проходити люди.

  • Хоч би не вбив нікого!
  • Ось це генеральне прибирання...
  • Добре що ніхто не проходив внизу
  • Напевно рад з інету начитався, як почати з нуля і позбутися від непотрібного мотлоху...
  • Італійська Новий рік святкував
  • Психанув!
  • Добре, що в голову нікому не потрапив, хоч це радує...

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві викинули диван з вікна, і він повис на дереві.

Також ми писали про те, що в Рівному судитимуть чоловіків, які викинули диван з вікна - тоді меблі впали на жінку і травмували її.

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