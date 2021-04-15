Киянин викинув з вікна багатоповерхівки пів квартири: сусіди приголомшили подробицями (фото)

Таким чином, у двір з сьомого поверху будинку за адресою Тулузи, 3, летіла раковина, мікрохвильова пічка, двері, посуд, вазони, візок, полички та багато іншого.

Зазначається, що чоловік близько 35 років, який затіяв "генеральне прибирання" і викинув "пів квартири", навіть намагався скинути холодильник, але він просто не проліз через вікно і став застрявати.

В мережі опублікували фото новоствореного смітника прямо під житловим будинком.

Як розповіла сусідка, раніше чоловік працював в охоронній фірмі, після удару по голові у нього почалися психічні відхилення.

Киянин викинув з вікна "пів квартири" прямо у двір (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В мережі в коментарях сусід цього чоловіка ошелешив уточненням, що екс-охоронець викидав мотлох тихо, тому навіть не чув, як летіли на землю речі.

"Я сусід його і спокійно спав. А він спокійний коли тверезий... я живу нижче поверхом біля тієї кухні. Головне, що він не кричав, а просто викидав непотрібні речі", - написав користувач Facebook з ніком "Саша Київ".

Разом з тим Ліза Мазанко - також сусідка цього чоловіка - вказує в коментах, що насправді "весь будинок на вухах був". Також вона визнає, що жити з таким сусідом дійсно страшно, однак "ми не можемо вплинути на ситуацію".

Багато то обурюється, що цей інцидент міг закінчитися трагедією, адже на вулиці в цей час могли проходити люди.