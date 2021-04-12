ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ровно "метателей дивана" из окна ждет суд: сколько им светит

Новина українською → Ровно, Понедельник 12 апреля 2021 10:06
В Ровно "метателей дивана" из окна ждет суд: сколько им светит В Ровно будут судить людей, выбросивших диван из окна (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ровно предстанут перед судом мужчины, которые выбросили диван из окна. Мебель упала на женщину Ирину Теслюк и травмировала ее.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В Ровно завершили расследование в отношении мужчин, которые с балкона третьего этажа выбросили диван и травмировали женщину, которая в это время проходила мимо. Диван упал местной жительнице на ногу.

Эта история произошла в октябре 2020 года. Виновники, которые сбросили диван, рассказали, что сделали это, потому что им было лень и тяжело тащить диван по лестничной клетке.

В полиции же сообщали, что 50-летний мужчина вместе со своими товарищами разобрали диван и решили выбросить часть из окна третьего этажа для того, чтобы не нести ее вниз.

Сейчас следователи уже направили дело в суд. За причинение женщине травмы метателям дивана грозит до 2 лет лишения свободы.

В Ровно "метателям дивана" угрожает тюремный срок

Как мы писали ранее, в Ровно на местную жительницу с балкона третьего этажа упал диван. Женщина успела увернуться из-за крика прохожего "Не бросай".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Ровно
LITE
Нужно быть осторожными: что нельзя делать сегодня, все приметы и традиции дня
Нужно быть осторожными: что нельзя делать сегодня, все приметы и традиции дня