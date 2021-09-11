Киянин поскаржився на "Ощадбанк" через позбавлення субсидії: що сталося

На "Ощадбанк" поскаржився клієнт і звинуватив фінансову установу в тому, що його показання квартирних лічильників, передані через сервіс інтернет-банкінгу, не надходили постачальникам комунальних послуг. У підсумку у чоловіка штучно утворилася велика заборгованість за комуналку, і його позбавили субсидії.

Про це киянин написав у відгуках про банк на сайті " Мінфін ".

Обурений клієнт переконаний, що всьому виною - недосконалість програмного забезпечення онлайн-банкінгу "Ощад 24/7".

Також він уточнив, що його показання в квитанціях банк не передавав постачальникам компослуг протягом двох років.

"В результаті величезної заборгованості перед комунальниками, що штучно утворилася у мене з вини "Ощадбанку", я був позбавлений житлової субсидії. На мої скарги з проханням вказати причини неотримання комунальниками показань лічильників "Ощадбанк" відповідає відписками, деякі з яких спеціально написані так, що їх фізично неможливо прочитати через низьку якість тексту", - пише житель столиці.

Чоловік заявляє, що банк "робить все, щоб уникнути відповідальності", і різко негативно висловлюється про ставлення "Ощадбанку" до своїх клієнтів.

Що відповіли в "Ощадбанку"

У самому банку відреагували на скаргу і зауважили, що завданням фінустанови є проведення платежу за вказаними реквізитами, який вводить клієнт.

"Звичайно, та інформація, яка вказується при проведенні платежу (призначення платежу, показники тощо) передається до організації-отримувача. При цьому це не звільняє від відповідальності за своєчасність та правильність передачі показників користувача комунальних послуг", - йдеться у відповіді "Ощадбанку".

Реакція українців на ситуацію

У коментарях українці звертають увагу, що для передачі показань як правило передбачені певні дати, які вказуються в платіжках (зазвичай по воді 20-го числа, по електроенергії та газу 1 числа), і відсилаються вони адресно на сайтах постачальників послуг в особистому кабінеті або в мережі.