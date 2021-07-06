Киевляне получат платежки с новой графой за отопление: что она значит

Киев вводит авансовый платеж за отопление. Это значит, что определенный процент оплаты можно будет осуществить в летний период. По желанию.

По мнению столичных чиновников, это поможет вовремя начать отопительный период в Киеве, сделает зимние счета за отопление более сбалансированными, а также уменьшит нагрузку на потребителей.