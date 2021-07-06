Кияни отримають платіжки з новою графою за опалення: що вона означає

Київ вводить авансовий платіж за опалення. Це означає, що певний відсоток оплати можна буде здійснити в літній період. За бажанням.

На думку столичних чиновників, це допоможе вчасно розпочати опалювальний період у Києві, зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими, а також зменшить навантаження на споживачів.