Киевляне показали зрелищное видео, как "Мрия" парила над высотками: "захватывает дыхание"

В Киеве самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в военном параде ко Дню Независимости, и воздушный гигант уже красовался в небе над столицей в ходе репетиции праздничного мероприятия.

Киевляне сняли на видео полет "Мрии" над высотками в разных районах города, после чего потрясающие кадры разместили в сети.

На самом празднике 24 августа самый большой крылатый транспортник в мире пролетит над Крещатиком, замыкая воздушную колонну из боевых вертолетов, истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов семейства "Ан" - Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П, проинформировали в государственном концерне "Укроборонпром".

Вчера, 18 августа, 285-тонный самолет "Мрия" осуществил свой репетиционный вылет над Киевом, подарив жителям и гостям столицы потрясающее зрелище и яркие эмоции.

Вот как люди запечатлели на видео полет воздушного колосса и комментировали увиденное.

"Еще одна маленькая мечта осуществилась: я впервые увидела Мрию в небе воочию:)) радуюсь, как ребенок:))", - прокомментировала ролик экс-нардеп Виктория Войцицкая в своем Facebook.

Видео: самолет "Мрия" пролетел над Киевом на репетиции парада ко Дню Независимости

"Мрия над Киевом! Как же это эффектно!" - написала Галина Остаповец.

Видео: киевляне наблюдали за полетом Ан-225 18 августа

"Захватывает дыхание, особенно когда над домом пролетает Ан-225 "Мрия" - самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Слава Украине", - восхищается зрелищем Катерина Кулинич.

Видео: полет "Мрии" в небе над Киевом сняли в разных районах города

Видео: полет Ан-225 приковал внимание киевлян

Видео: Ан-225 "Мрия" пролетел над Киевом в ходе репетиции военного парада

"Укроборонпром" тоже продемонстрировал полет Ан-225 во время репетиции парада в небе над Крещатиком.

Видео: самолет-гигант "Мрия" на низкой высоте пролетел над Крещатиком

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" принадлежит "Авиалиниям Антонова". При максимальной взлетной массе 640 тысяч кг (максимальная полезная нагрузка 250 тысяч кг) авиагигант с 6 турбовентиляторными двигателями является самым тяжелым самолетом в мире.