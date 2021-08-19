ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Мрия" пролетит над Крещатиком на параде ко Дню независимости

Новина українською →
Киев, Четверг 19 августа 2021 14:55
"Мрия" пролетит над Крещатиком на параде ко Дню независимости Фото: самый большой транспортный самолет в мире "Мрия" привет участие в параде ко Дню независимости (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В параде ко Дню независимости примет участие самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Он пролетит над Крещатиком, замыкая воздушную колонну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна "Укроборонпром".

"Мрия" пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из боевых вертолетов, истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов семейства «Ан» - Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

18 августа Ан-225 принял участие в первой репетиции военного парада к 30-й годовщине независимости Украины.

Транспортник Ан-225 "Мрия" создан на государственном предприятии "Антонов". Самолет предназначался для перевозки космического корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия".

Также предполагалось, что "Мрия" будет использоваться и как летательный космодром многоразовой авиационно-космической транспортной системы (МАКС), где самолет является первой ступенью.

22 марта 1989 года "Мрия" с грузом 156,3 тонны поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установила 110 мировых рекордов по скорости, высоте полета и грузоподъемности.

В 11 сентября 2001 года Ан-225 установил 124 мировых и 214 национальных рекордов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Мрия День независимости Украины
NEWS
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
DAILY
"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину
Милан Лелич, Владислав Красинский "Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину