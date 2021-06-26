Украинский самолет "Мрия" сдул забор на авиабазе британских ВВС: зрелищное видео

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" во время взлета с авиабазы ​​Брайз-Нортон в Великобритании воздушными потоками от своих турбовентиляторных двигателей сдул деревянный забор, за которым укрылись журналисты, чтобы снять эффектные кадры, как воздушный гигант поднимается в небо.

В Англию Ан-225 - самый большой самолет в мире - прилетал в рамках своей коммерческой миссии по поддержке вывода сил НАТО из Афганистана. Так, "Мрия" привезла на базу британских ВВС 3 вертолета RAF Puma.

После того как груз был доставлен, самолет пошел на взлет.

Самолет "Мрия" на авиабазе Брайз-Нортон в Британии (фото: twitter.com/MattSmartie999)

Журналисты и фотокорреспонденты на авиабазе отошли подальше, чтобы снять этот момент сзади, и получить эффектные кадры, как "Мрия" уходит в небесную даль.

Однако 6 турбовентиляторных двигателей Ан-225 создали такой воздушный поток, что деревянное ограждение, установленное по периметру базы, не выстояло, покосилось и упало.

На видео видно, что у представителей СМИ возле забора такая ситуация вызвала смех. Они просто отошли чуть дальше, и продолжили съемку.

Позже к упавшей ограде начали подъезжать полицейские, чтобы узнать, все ли в порядке.

Видео: Украинская "Мрия" при взлете сдула забор на авиабазе в Британии

Между тем, в сети появилось потрясающее видео, как Ан-225 "Мрия" совершал этот рейс "Карачи - Брайз Нортон - Киев", как проходила миссия, а также виды из кабины пилота.

Видео: как самолет "Мрия" совершал рейс из Афганистана в Британию и обратно в Украину

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" принадлежит "Авиалиниям Антонова" - подразделению компании "Антонов", специализируется на международных грузоперевозках.

В парке авиакомпании один Ан-225 Мрия, семь Ан-124-100 Руслан, один Ан-22 "Антей", два Ан-12, один Ан-26 и один Ан-74Т.

Авиакомпания ежегодно перевозит сотни тысяч тонн уникальных грузов, в том числе тех, которые иначе невозможно перевезти, в 800 аэропортов по всему миру. И Ан-225, и Ан-124 часто зафрахтованы НАТО (включая вооруженные силы Великобритании, Дании, Голландии и Италии) и используются для перевозки вертолетов по всему миру.

При максимальной взлетной массе 640 тысяч кг (максимальная полезная нагрузка 250 тысяч кг) "Мрия" является самым тяжелым самолетом в мире.

Украинская "Мрия" доставила в Британию 3 вертолета из Афганистана в рамках миссии для НАТО (фото: twitter.com/MattSmartie999)