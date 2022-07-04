Киевляне начали находить странные метки на своих квартирах: как они выглядят
В Киеве на дверях оставляют метки (коллаж РБК-Украина)
В Киеве на Троещине в одном из подъездов на дверях квартиры заметили метки.
Фото опубликовали в Telegram-канале "Troeschina".
В частности, в сети сообщают, что такие метки могут оставлять домушники. Однако, или же это делают охранные фирмы, чтобы побуждать людей заказывать услуги по охране квартир.
В любом случае украинцев призывают быть осторожными и внимательно наблюдать за своими домами.
В комментариях пользователи пишут, что такие же метки видели в Шевченковском районе столицы.
В Киеве на дверях оставляют метки (t.me/chattroeshka)
Ранее мы сообщали, что похожие метки киевляне начали находить на своих квартирах.
Также в начале войны жителей многоэтажек призвали проверять крыши на наличие меток, которые оставляли оккупанты.