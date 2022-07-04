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Кияни почали знаходити дивні мітки на своїх квартирах: як вони виглядають

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 13:55
Кияни почали знаходити дивні мітки на своїх квартирах: як вони виглядають У Києві на дверях залишають мітки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Києві на Троєщині в одному з під'їздів на дверях квартири помітили мітки.

Фото опублікували у Telegram-каналі "Troeschina".

Зокрема, у мережі повідомляють, що такі мітки можуть залишати домушники. Однак, або ж це роблять охоронні фірми, щоб спонукати людей замовляти послуги охорони квартир.

У будь-якому випадку українців закликають бути обережними та уважно спостерігати за своїми домівками.

У коментарях користувачі пишуть, що такі ж мітки бачили у Шевченківському районі столиці.

Кияни почали знаходити дивні мітки на своїх квартирах: як вони виглядають

У Києві на дверях залишають мітки (t.me/chattroeshka)

Раніше ми повідомляли, що схожі мітки кияни почали знаходити на своїх квартирах.

Також на початку війни мешканців багатоповерхівок закликали перевіряти дахи на наявність міток, які залишали окупанти.

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Київ метки домушники
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