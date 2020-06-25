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Киевляне начали находить метки воров на своих квартирах: как они выглядят

Новости » Жизнь   

Метки могут быть проверкой воров того, находятся ли хозяева квартир дома

Жители столицы начали массово обнаруживать странные метки возле дверей своих квартир. На странные предметы пожаловались жители уже нескольких районов: на Нивках, Виноградаре, Куреневке и других.

Возле входных дверей у квартир киевлян в разных районах городах стали находить странные метки – спички в кусочке пластилина. Предположительно, таким образом воры отмечают квартиры, которые собираются ограбить.

"Обратите внимание, возможно, это "маяки" воров, чтобы проверить наличие дома вас или ваших соседей", - написал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Киеврады Вадим Сторожук.

Он опубликовал фотографии загадочных знаков, которые появились около жилищ и призвал быть осторожнее.

"Убирайте это, так как чужих дверей не бывает, соседи всегда вместе. Если вы заметили таких "креативных" скульпторов за работой – звоните в полицию!" – добавил Вадим Сторожук.

В комментариях к посту пользователи предположили, что это могут быть какие-то глупые забавы детей или подростков, так как метки слишком заметные и жильцы их быстро могут обнаружить.

Стоит отметить, что воры, аферисты и другие преступники иногда используют неожиданные способы, чтобы нажиться на доверчивых украинцах.

Недавно мы писали о том, что мошенники придумали новый способ выманивания денег с помощью Instagram и предлагают украинцам бесплатно получить схему питания. Единственное условие – дать свой электронный адрес.

А также мы рассказывали о том, что мошенники попытались использовать жертву взрыва на Позняках для своих схем.

Автор: Анна Шиканова

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