Киевляне чуть не "линчевали" пьяного водителя: в ДТП заподозрили судью (видео и фото)

В Киеве произошло ДТП на Оболони, которое едва не привело к жертвам. Женщина с признаками алкогольного опьянения за рулем Audi не справилась с управлением, вылетела на большой скорости с дороги и снесла столб освещения, чуть не сбила людей, после чего врезалась в деревья на набережной, которые и остановили легковушку, не дав упасть в Днепр.
Об этом передали в паблике "Жизнь Оболонского района" на Telegram-канале.
Дорожный инцидент произошел поздно вечером 21 июля на улице Приречной, 27.
По словам очевидца аварии, водитель двигался со скоростью около 100 км/час или выше, и машина даже "потеряла" колесо.
Также в сети сообщают, что после ДТП водителю Audi (государственный номер КА7008АО) помогли выйти из авто через пассажирское сиденье. Тогда на месте происшествия появились некие мужчины, которые принялись заступаться за виновницу аварии, и якобы угрожали собравшимся людям.
"Водитель авто, женщина лет 40-45, блондинка, была в неадекватном состоянии. Глаза стеклянные, разговора нет, не может объяснить где она находиться и как ее зовут, за нее кстати крендель в кепке заступался, возможно ее знакомый", - описал увиденное один из свидетелей.
Пьяное ДТП в Киеве на Оболонской набережной (фото: t.me/obolonlife)
По его словам, собралась "огромная толпа местных жителей", также подъехали полицейские патрули и две кареты "скорой помощи".
"Водитель Ауди, женщина, отказалась от прохождения "Драгера" и потребовала наркологические освидетельствование (я понял так). Но при этом до того, как это объявить, она длительное время общалась по телефону с н/а абонентом в авто полиции (ибо мог быть суд Линча). И как только она приняла такое решение, есть подозрение что она звонила своим знакомым из определенного наркологического диспансера, где можно все порешать. А ввиду того, что этого человека заподозрили как судью, то решить проблему в наркологическом диспансере не составит такому человеку труда", - говорится в публикации.
Так, отмечается, что в нетрезвой женщине-водителе некоторые очевидцы распознали судью Деснянского районного суда Светлану Колегаеву.
Фото: Судья Деснянского районного суда Киева Светлана Викторовна Колегаева
В сети появились кадры с места аварии - фото и видео.
Видео: в Киеве произошло пьяное ДТП на Оболони
На месте пьяного ДТП на Оболони собралось большое количество киевлян, приехали 4 экипажа патрульных, и кареты "скорой" (фото: t.me/obolonlife)
В пресс-службе столичных правоохранителей о данном инциденте ничего не сообщается.
В Киеве произошло пьяное ДТП на Оболонской набережной, и люди чуть не устроили самосуд над водителем (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Напомним, недавно в Киеве произошло ДТП по вине пьяного водителя на Березняках - тогда молодая девушка-пассажирка получила очень серьезные травмы в результате аварии, и скончалась в карете "скорой".
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