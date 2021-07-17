Пострадавшая в пьяном ДТП молодая девушка не выжила: новые детали жуткой аварии в Киеве

В Киеве произошло ДТП по вине пьяного водителя , который не справился с управлением ночью на Березняках, наехал на бордюр и протаранил забор, а после также произошел конфликт с очевидцами. Молодая девушка, находящаяся в салоне, получила очень серьезные травмы в результате аварии, и скончалась в карете "скорой".

Об этом 17 июля передали в Общественной организации Автопатруль Майдан на странице в Facebook .

Как выяснилось, муж 21-летней пассажирки просто сбежал после ДТП, оставив травмированную супругу лежащей на асфальте. Мужчина, как и его брат - водитель легковушки Ford Fusion, был в состоянии алкогольного опьянения.

От удара девушку выбросило из салона авто. Прибывшие на место аварии медики поместили ее в крайне тяжелом состоянии в карету неотложки с подозрением на ЗЧМТ и переломом позвоночника.

К сожалению, спасти ее жизнь не удалось - пострадавшая умерла в результате полученных травм не приходя в сознание.

Трагическая авария произошла на дороге по ул. Березняковская 15/1. Водитель на большой скорости не вписался в поворот, зацепил бордюр, авто несколько раз развернуло, и затем машина влетела в забор, снесла около 20 метров ограждения.

В транспорте ехал водитель с братом и жена брата. Девушка, по предварительной информации, сидела на переднем сидении не пристегнутая.

После ДТП автомобиль оказался сильно искорежен, у него вырвало колеса, разбита ходовая часть, на дороге разбросаны комплектующие легковушки. Также на асфальте много крови.

В сети появилось видео с места происшествия. Кадры можно посмотреть по этой ссылке.

Сам водитель отделался незначительными травмами. Его задержали полицейские. Драгер показал 1.63 промилле.