Пострадавшая в пьяном ДТП молодая девушка не выжила: новые детали жуткой аварии в Киеве
В Киеве произошло ДТП по вине пьяного водителя, который не справился с управлением ночью на Березняках, наехал на бордюр и протаранил забор, а после также произошел конфликт с очевидцами. Молодая девушка, находящаяся в салоне, получила очень серьезные травмы в результате аварии, и скончалась в карете "скорой".
Об этом 17 июля передали в Общественной организации Автопатруль Майдан на странице в Facebook.
Как выяснилось, муж 21-летней пассажирки просто сбежал после ДТП, оставив травмированную супругу лежащей на асфальте. Мужчина, как и его брат - водитель легковушки Ford Fusion, был в состоянии алкогольного опьянения.
От удара девушку выбросило из салона авто. Прибывшие на место аварии медики поместили ее в крайне тяжелом состоянии в карету неотложки с подозрением на ЗЧМТ и переломом позвоночника.
К сожалению, спасти ее жизнь не удалось - пострадавшая умерла в результате полученных травм не приходя в сознание.
Трагическая авария произошла на дороге по ул. Березняковская 15/1. Водитель на большой скорости не вписался в поворот, зацепил бордюр, авто несколько раз развернуло, и затем машина влетела в забор, снесла около 20 метров ограждения.
В транспорте ехал водитель с братом и жена брата. Девушка, по предварительной информации, сидела на переднем сидении не пристегнутая.
После ДТП автомобиль оказался сильно искорежен, у него вырвало колеса, разбита ходовая часть, на дороге разбросаны комплектующие легковушки. Также на асфальте много крови.
В сети появилось видео с места происшествия. Кадры можно посмотреть по этой ссылке.
Сам водитель отделался незначительными травмами. Его задержали полицейские. Драгер показал 1.63 промилле.
Как сообщалось, недавно под Борисполем произошло смертельное ДТП, при котором 33-летний водитель вылетел с дороги и перевернулся, а в машине находилось 16 человек, включая 7 детей.