Он сам был пьяный: в Виннице неадекватная "мажорка", сбившая ребенка, на коленях выползала из машины

В Виннице пьяная женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего мальчика , который шел по тротуару в школу. Сейчас ребенок в больнице в тяжелейшем состоянии, а женщину выпустили из СИЗО под залог. Ее адвокат утверждает, что у его подзащитной есть официальный диагноз - алкоголизм.

Старшая сестра пострадавшего мальчика Марина рассказала "Фактам ", как все было в тот злополучный день.

В тот день 13-летний Андрей пошел в школу чуть раньше, с ним должны были идти друзья, но по определенным обстоятельствам им не удалось это сделать и они избежали трагедии. Через несколько минут после выхода из дома, в Андрея врезалась машина. Он шел по тротуару.

Пьяная женщина не понимала, что происходит

"Но в поворот дороги неожиданно не вписался большой китайский внедорожник. Машина врезалась в столб и ударила брата в спину, подкинув его в воздух и бросив на забор. Далее машина еще врезалась в соседский забор и перевернулся. Соседи рассказали, что из машины вылезла женщина, которая не понимала, что натворила", - рассказала сестра Андрея Марина.

Отметим, что в крови у женщины было 3,3 промилле алкоголя, что в 16,5 раза превышает норму. В салоне автомобиля стоял запах алкоголя, который чувствовался на расстоянии.

"Впоследствии я сама видела неадекватную водителя, которая лежала на заднем сиденье своего автомобиля. В салоне стоял запах водки, как на спиртовом заводе. Я крикнула ей: "Что же ты натворила?!" А женщина пробормотала, запинаясь на каждом слове: "Я не пьяная, это тот мальчик сам был пьяный…", - вспоминает Марина.

Виновница ДТП на свободе

За нетрезвую езду, которая привела к травмированию людей, подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Следователь и прокурор ходатайствовали в суде об аресте водителя на время следствия. 26 мая Винницкий городской суд удовлетворил это ходатайство и одновременно назначил денежный залог в сумме 181 тысяча гривен. Адвокат подозреваемой добился, чтобы ее выпустили из СИЗО, мол, она стоит на учете и у нее диагноз алкоголизм. Сейчас на нее надели электронный браслет и изъяли загранпаспорт.

Андрей находится в больнице в тяжелом состоянии

13-летний Андрей сейчас находится в больнице в тяжелейшем состоянии и за его жизнь борются врачи. Подозреваемая перечислила его родным 10 тысяч гривен на лечение, но эта сумма не покрыла и часть расходов. Интересно, что на свой залог в 181 тысячу гривен подозреваемая насобирала очень быстро.

После ДТП Андрей находится в тяжелом состоянии (фото: crime.fakty.ua)

По словам нейрохирурга детской областной больницы, у школьника очень серьезное повреждение мозга и травмы хребта, ему нужна будет сложная операция, а затем долгая реабилитация.

Так, когда парня на большой скорости сбила машина, он накололся головой на арматуру, получив разрыв мозга.