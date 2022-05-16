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Киевлянам сообщили важную новость о работе метро: что изменилось

Метро Киева меняет график работы (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Метро Киева меняет график работы с сегодняшнего дня. При этом с 16 мая также проезд в подземке стал платным.

Как будут ходить поезда столичного метрополитена и сколько киевляне и гости города будут платить за проезд - читайте в нашем материале ниже.

Новый график в метро Киева

С 16 мая метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6:00 до 22:00.

Движение поездов осуществляется таким образом:

  • на "красной" линии: от станции Академгородок до станции Лесная
  • на "синей" линии: от станции Героев Днепра до станции Теремки
  • на "зеленой" линии: от станции Сырец до станции Красный хутор

Пересадочные узлы:

  • Золотые ворота - Театральная
  • Площадь Льва Толстого - Дворец спорта.

Без остановки поезда проследуют станции: Майдан Незалежности, Крещатик, Днепр, Гидропарк.

Отметим, что уже возобновила работу станция Кловская.

Интервал движения поездов сокращен. На всех линиях он с сегодняшнего дня составляет 5-7 минут в час пик, и 10-15 минут в другое время.

Метро Киева (фото: РБК-Украина)

Также добавим, что подземные станции киевского метро продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.

При воздушной тревоге движение на открытых участках приостанавливается.

Сколько стоит проезд и как платить

Цена за проезд в общественном транспорте Киева, в том числе - в метро, пока что остается неизменной.

Таким образом, чтобы воспользоваться подземкой, нужно заплатить 8 гривен.

При этом оплату за поезд пассажиры могут производить с помощью транспортных карт через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

Ранее мы писали, что в Киеве продлили время продажи алкоголя в барах и ресторанах.

Напомним, что киевляне уже проголосовали за переименование станций метро.

Читайте также о том, в каких случаях надо менять документы при смене названия улицы.

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Киев