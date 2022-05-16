Киевлянам сообщили важную новость о работе метро: что изменилось

Метро Киева меняет график работы с сегодняшнего дня. При этом с 16 мая также проезд в подземке стал платным.
Как будут ходить поезда столичного метрополитена и сколько киевляне и гости города будут платить за проезд - читайте в нашем материале ниже.
С 16 мая метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6:00 до 22:00.
Движение поездов осуществляется таким образом:
Пересадочные узлы:
Без остановки поезда проследуют станции: Майдан Незалежности, Крещатик, Днепр, Гидропарк.
Отметим, что уже возобновила работу станция Кловская.
Интервал движения поездов сокращен. На всех линиях он с сегодняшнего дня составляет 5-7 минут в час пик, и 10-15 минут в другое время.
Метро Киева (фото: РБК-Украина)
Также добавим, что подземные станции киевского метро продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.
При воздушной тревоге движение на открытых участках приостанавливается.
Цена за проезд в общественном транспорте Киева, в том числе - в метро, пока что остается неизменной.
Таким образом, чтобы воспользоваться подземкой, нужно заплатить 8 гривен.
При этом оплату за поезд пассажиры могут производить с помощью транспортных карт через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".
Ранее мы писали, что в Киеве продлили время продажи алкоголя в барах и ресторанах.
Напомним, что киевляне уже проголосовали за переименование станций метро.
Читайте также о том, в каких случаях надо менять документы при смене названия улицы.