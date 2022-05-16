ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве продлили время продажи алкоголя в барах и ресторанах

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 мая 2022 11:11
В Киеве продлили время продажи алкоголя в барах и ресторанах Фото: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 16 мая, в Киеве продлили время продажи алкогольных напитков в барах и ресторанах. Теперь алкоголь можно будет заказать в заведении с 11:00 до 22:00.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса", - отметил он.

При этом продажа алкоголя в магазинах возможна лишь с 11:00 до 16:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут ввести запрет на продажу алкогольных напитков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев КГГА
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
"Путину люди не нужны". Как война изменила Одессу и чем живет город у моря
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский "Путину люди не нужны". Как война изменила Одессу и чем живет город у моря