Киянам повідомили важливу новину про роботу метро: що змінилося

Новий графік в метро Києва

З 16 травня метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.

Рух поїздів здійснюється таким чином:

на "червоній" лінії: від станції Академмістечко до станції Лісова

на "синій" лінії: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки

на "зеленій" лінії: від станції Сирець до станції Червоний хутір

Пересадочні вузли:

Золоті ворота - Театральна

Площа Льва Толстого - Палац спорту.

Без зупинки поїзда прослідують станції: Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк.

Зазначимо, що вже відновила роботу станція Кловська.

Інтервал руху поїздів скорочено. На всіх лініях починаючи від сьогодні він становить 5-7 хвилин в годину пік, і 10-15 хвилин в інший час.

Метро Києва (фото: РБК-Україна)

Також додамо, що підземні станції київського метро продовжують цілодобово приймати людей в якості укриття.

При повітряній тривозі рух на відкритих ділянках припиняється.

Скільки коштує проїзд і як платити

Ціна за проїзд у громадському транспорті Києва, в тому числі - в метро, поки що залишається незмінною.

Таким чином, щоб скористатися підземкою, потрібно заплатити 8 гривень.

При цьому оплату за поїзд пасажири можуть проводити за допомогою транспортних карт через платіжні додатки і мобільний додаток "Київ цифровий".