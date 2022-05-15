В каких случаях надо менять документы при смене названия улицы: появился ответ

В Украине продолжается активная дерусификация. Украинские улицы, переулки, площади, проезды избавляются от названий, связанных со всем русским. Но надо ли заменять документы, если в них указано старое название? Если да, то в каких случаях?

Надо ли менять место регистрации?

Подобные сведения украинское законодательство не обязывает вносить. Изменение названия улицы не является изменением регистрации места жительства. Поэтому не надо менять паспорт или обращаться к ЦПАУ, чтобы внести данные о перерегистрации.

Если же вы меняете паспорт при надобности, то в него будет внесено уже новое название.

Надо ли вносить изменения в документы на недвижимость?

Документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются в силе в случае изменения названия улицы, на которой они расположены.

В случае переименования улицы, на которой размещена недвижимость, законодательство Украины не предусматривает необходимости внесения изменений в документ о праве собственности на недвижимое имущество, в частности свидетельства о праве собственности, свидетельства о праве на наследство, договора купли-продажи, дарения и тому подобное.

Однако в случае продажи, дарения или наследования в новых документах будет уже новое название.

Надо ли менять сведения о местонахождении юридического лица?

В этом случае изменения в документы надо вносить.

Согласно Закону Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" переименование улицы местонахождения юридического лица является изменением местонахождения юридического лица, что предполагает необходимость внесения соответствующих изменений в учредительные документы, изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе.

Отметим, что предельных сроков для изменения сведений о местонахождении нет. То есть субъект хозяйствования сам может решать, когда необходимо провести регистрацию изменений. Административный сбор при этом не взимается.