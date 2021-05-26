UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Самый дешевый в Европе: Кличко рассказал, когда подорожает проезд в метро и насколько

Автор: Людмила Жукова

Проезд в метро Киева подорожает. Но случится это не так быстро, как опасаются пассажиры. Решение о повышении тарифа будет приниматься летом.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Градоначальник успокоил людей и сказал, что до 20-25 гривен стоимость проезда в подземке подымать не будут.

"Одно могу сказать, что тема повышения тарифа назрела. Но могу гарантировать, что до 20-25 грн поднимать мы ни в коем случае не планируем. Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время, но однозначно сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям", - подчеркнул Кличко.

Кличко в который раз напомнил украинцам, что на сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте Киева является самой низкой в Европе.

"Профсоюзы приходили с просьбой повысить тариф. Звучали и 25 грн, и 20 грн за проезд. У нас действительно есть проблема. Сегодня проезд в Киеве самый дешевый в Европе и мы видим, что мэры других городов подняли проезд. У нас транспортная отрасль дотационная - почти 3 млрд грн мы дотируем. Это заработные платы, метро, дороги и подвижной состав", - резюмировал Кличко.

Как мы ранее писали, киевлянам рассказали, сколько должен стоить проезд в метро и когда поднимутся цены.

Читайте также, названа максимальная стоимость проезда в метро Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виталий Кличкометро