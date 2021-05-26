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Найдешевший в Європі: Кличко розповів, коли подорожчає проїзд в метро і наскільки

Автор: Людмила Жукова

Проїзд у метро Києва подорожчає. Але станеться це не так швидко, як побоюються пасажири. Рішення про підвищення тарифу буде прийматися влітку.

Про це в ефірі телеканалу "Наш" заявив мер столиці Віталій Кличко.

Градоначальник заспокоїв людей і сказав, що до 20-25 гривень вартість проїзду в підземці підіймати не будуть.

"Одне можу сказати, що тема підвищення тарифу назріла. Але можу гарантувати, що до 20-25 грн. Підіймати ми ні в якому разі не плануємо. Я не виключаю, що підвищення буде найближчим часом, але однозначно зробимо так, щоб це підвищення не вдарило сильно по людях", - підкреслив Кличко.

Кличко вкотре нагадав українцям, що на сьогодні вартість проїзду в громадському транспорті Києва є найнижчою в Європі.

"Профспілки приходили з проханням підвищити тариф. Звучали і 25 грн, і 20 грн за проїзд. У нас дійсно є проблема. Сьогодні проїзд у Києві найдешевший в Європі і ми бачимо, що мери інших міст підняли проїзд. У нас транспортна галузь дотаційна - майже 3 млрд грн ми дотуємо. Це заробітні плати, метро, дороги і рухомий склад", - резюмував Кличко.

Як ми раніше писали, киянам розповіли, скільки повинен коштувати проїзд в метро і коли піднімуться ціни.

Читайте також, названа максимальна вартість проїзду в метро Києва.

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