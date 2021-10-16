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Новые тоннели метро на Троещину: КГГА переутвердило проект о Подольском мостовом переходе

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Киев, Суббота 16 октября 2021 12:26
Новые тоннели метро на Троещину: КГГА переутвердило проект о Подольском мостовом переходе Фото: строительство Подольского мостового перехода и метро на Троещину (kyivcity.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве обновленный проект строительства Подольского мостового перехода, переутвержденный распоряжением столичной городской государственной администрации, учитывает дальнейшее строительство тоннелей метро на Троещину, и возведение еще одного съезда и заезда на мост с этого жилого массива.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передали в пресс-службе Киевского горсовета.

Чиновник отметил, что в составе строительства мостового перехода устроены в основных конструкциях и 3 станции будущей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

Еще один съезд и заезд с Подольского мостового перехода на Троещину будет на улице Оноре де Бальзака.

Заместитель Кличко акцентировал внимание, что дальнейшее строительство новых участков метротунеллей Подольско-Выгуровской линии метрополитена является важным аспектом, так как Подольско-Воскресенский мостовой переход одинаково важен для сообщения между левым и правым берегами Киева как на авто, так и метро.

По словам Густелева, работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе ведутся без выходных.

"Работают буровые для укрепления элементов искусственных сооружений, ведутся работы по сооружению подпорных стен насыпи, тоннелей метрополитена. Устраиваются инженерные коммуникации, барьерное ограждение, шумозащитные экраны", - сообщил чиновник.

Также в КГГА проинформировали, что на Подольском мостовом переходе, в частности, уже построили:

  • металлический мост через Гавань от улицы Набережно-Крещатицкая до Рыбацкого полуострова,
  • съезд с Набережно-Крещатицкой с соответствующими эстакадами на мост,
  • смонтировали 68 вантов,
  • мост через реку Днепр уже установили в проектное (постоянное) положение с демонтажем временных опор надводной части.

Как сообщалось ранее, пока в Киеве жители Троещины ожидают запуска новой подземки, открытие станций метро на Виноградаре перенесли.

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