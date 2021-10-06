Метро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фото

В Киеве строят метро на Троещину (коллаж РБК-Украина)

Метро на Троещину в Киеве все-таки строится, хотя и медленными темпами. Так, на левом берегу Днепра ведется активное строительство туннелей. На территории Русановских садов продолжается обустройство насыпи, возведение опорных конструкций и ограждений, а также прокладка тоннеля метро.

Об этом сообщает Анатолий Белуха на своей Facebook-странице.

"Троещина немного приблизилась к метро", - написал он. Также проводятся работы по строительству станции метро "Радужная", которая расположится на территории Русановских садов. В Киеве строят метро на Троещину (фото: Анатолий Белуха) Напомним, что в Киеве началась подготовка к строительству Полольско-Выгуровской линии метрополитена. Работы будут проходить в пять этапов. Об этом рассказал замглавы КГГА Александр Густелев со ссылкой на распоряжение КГГА № 2108 от 5 октября 2021 года. В документе предусмотрено строительство новой линии метро с такими участками: Участок от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина;

Участок от станции "Радужная" до улицы Братиславской с электродепо;

Участок от станции "Глыбочицкая" до Соломенской площади;

Участок от станции "Радужная" в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина с электродепо;

Участок от Соломенской площади в направлении Кольцевой дороги с электродепо.