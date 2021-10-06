Метро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фото
Метро на Троещину в Киеве все-таки строится, хотя и медленными темпами. Так, на левом берегу Днепра ведется активное строительство туннелей. На территории Русановских садов продолжается обустройство насыпи, возведение опорных конструкций и ограждений, а также прокладка тоннеля метро.
Об этом сообщает Анатолий Белуха на своей Facebook-странице.
"Троещина немного приблизилась к метро", - написал он.
Также проводятся работы по строительству станции метро "Радужная", которая расположится на территории Русановских садов.
В Киеве строят метро на Троещину (фото: Анатолий Белуха)
Напомним, что в Киеве началась подготовка к строительству Полольско-Выгуровской линии метрополитена. Работы будут проходить в пять этапов. Об этом рассказал замглавы КГГА Александр Густелев со ссылкой на распоряжение КГГА № 2108 от 5 октября 2021 года.
В документе предусмотрено строительство новой линии метро с такими участками:
- Участок от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина;
- Участок от станции "Радужная" до улицы Братиславской с электродепо;
- Участок от станции "Глыбочицкая" до Соломенской площади;
- Участок от станции "Радужная" в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина с электродепо;
- Участок от Соломенской площади в направлении Кольцевой дороги с электродепо.
Как мы ранее писали, Кабмин выделил деньги для метро на Троещину в Киеве.