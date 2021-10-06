ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Метро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фото

Новина українською →
Киев, Среда 06 октября 2021 09:28
Метро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фото В Киеве строят метро на Троещину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Метро на Троещину в Киеве все-таки строится, хотя и медленными темпами. Так, на левом берегу Днепра ведется активное строительство туннелей. На территории Русановских садов продолжается обустройство насыпи, возведение опорных конструкций и ограждений, а также прокладка тоннеля метро.

Об этом сообщает Анатолий Белуха на своей Facebook-странице.

"Троещина немного приблизилась к метро", - написал он.

Также проводятся работы по строительству станции метро "Радужная", которая расположится на территории Русановских садов.

Метро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фотоМетро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фотоМетро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фотоМетро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фотоМетро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фотоМетро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фото

Метро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фотоМетро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фотоМетро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фотоВ Киеве строят метро на Троещину (фото: Анатолий Белуха)

Напомним, что в Киеве началась подготовка к строительству Полольско-Выгуровской линии метрополитена. Работы будут проходить в пять этапов. Об этом рассказал замглавы КГГА Александр Густелев со ссылкой на распоряжение КГГА № 2108 от 5 октября 2021 года.

В документе предусмотрено строительство новой линии метро с такими участками:

  • Участок от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина;
  • Участок от станции "Радужная" до улицы Братиславской с электродепо;
  • Участок от станции "Глыбочицкая" до Соломенской площади;
  • Участок от станции "Радужная" в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина с электродепо;
  • Участок от Соломенской площади в направлении Кольцевой дороги с электродепо.

Как мы ранее писали, Кабмин выделил деньги для метро на Троещину в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Троещина
LITE
Праздник 6 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 6 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить