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Киянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося фото

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Київ, Субота 28 серпня 2021 08:09
Киянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося фото У Києві випробовують новий трамвай (фото: facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Володимир Костирін

У Києві помітили новий трамвай виробництва Чернігівського автозаводу. Він проходитиме випробування на території столичного депо ім. Шевченка, що знаходиться на проспекті Корольова.

Як виглядає трамвай і чому його дизайн обурив українців - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як виглядає Еталон TR3100

Киянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося фото

Ось так виглядає новий Еталон TR3100 у Києві (фото: facebook.com/Kyivpastrans)

Відомо, що в Києві трамвай будуть випробовувати в реальних умовах на міських маршрутах, оскільки в місці розташування завода-виробника відсутня така можливість.

Після проходження всіх необхідних випробувань трамвайний вагон буде повернений назад виробнику.

Реакція мережі на цей трамвай

Українцям не сподобався дизайн трамвая. Зокрема, юзери пишуть у коментарі до публікації, що зовнішній вигляд нагадує "чобіт".

  • Дизайн вагону - жах.
  • Страхіття з дизайном...
  • Випускати таке чудовисько сьогодні - це все одно, що в Ізраїлі випустити машину з капотом зі свинини...
  • Назад, у 80-ті
  • Виглядає звичайно, років на 30, але, може, ми чогось не розуміємо і рубані форми 80-х знову увійдуть в моду, а "Еталон" буде першопрохідцем?
  • Дарт Вейдер повертається

Але дехто не вбачає у дизайні нічого страшного.

"Що ви докопалися? Строгий, практичний дизайн! Прості форми без всяких гнутих вікон і панелей складної форми. Повинен бути дешевий у виробництві", - написав один з користувачів.

"Виглядає, звичайно, архаїчно, але якщо ціна буде невисока, то має шанси на успіх", - додав інший.

Що відомо про модель TR3100

Зауважимо, що дана модель трамвая з'явилась у результаті капітального ремонту і заміни кузова трамвая Tatra T3.

Киянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося фотоКиянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося фотоКиянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося фотоКиянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося фотоКиянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося фото

Еталон TR3100 (фото: autocentre.ua)

Трамвай має частково низьку підлогу. Його пасажиромісткість складає 144 людини. Місць для сидіння - 31. Є одне місце для інвалідного візка.

Відео: сюжет про трамвай "Еталон TR3100"

Ранее сообщалось, что в Киев начнут ездить новые трамваи с Wi-Fi и системой подсчета пассажиров - транспорт К1Т306 выпускает днепровский завод.

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