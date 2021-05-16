В Киев едут новые трамваи с Wi-Fi и системой подсчета пассажиров (фото)

Уже совсем скоро в Киеве начнут ездить новые трамваи К1Т306, которые выпускает днепровский завод. Известно, что столица приобретет 20 таких транспортных средств украинского производства.

Как выглядят новые трамваи, которые будут курсировать по Киеву, и в чем их отличие от других - читайте в нашем материале ниже .

В чем особенность новых трамваев

Вагон низкопольного трамвая длиной 27 метров с электромагнитными тормозами имеет три секции. Каждая секция стоит на тележке, две из них моторные, поворотные.

В салоне содержится система климат-контроля, USB-разъемы и камеры видеонаблюдения.

Фото: салон трамвая (facebook.com/tatrayug)

Также трамвай оборудован для пассажиров-инвалидов или беременных женщин: обозначены места с фиксацией для инвалидных и детских колясок внутри салона, пандусы для посадки и высадки возле входа, кнопки выхода на нижнем уровне, удобно размечены сидения для беременных женщин.

В компании, производящей такие трамваи, говорят, что по желанию заказчика можно добавить еще автономный привод, систему подсчета пассажиров, элементы сигнализации, мониторы для пассажиров, Wi-Fi и тому подобное.

Заказала ли киевская власть такие функции для трамваев - не известно. Но многие надеются, что ответ на этот вопрос положительный.

Фото: такие трамваи будут ездить в Киеве (facebook.com/ol.vasilyev и facebook.com/tatrayug)