Киевлян просят не пересекать мосты через Днепр

"Киевляне, не пересекайте мосты через Днепр!

Российские ДРГ пытаются совершить высадку на Левый берег Киева. Украинские военные держат под контролем все мосты столицы и будут открывать ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ по всем целям, которые будут пытаться пересечь мосты в сторону Правого берега", - сказано в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не выходить из дома:

Друзья! Киевляне! Ради безопасности максимально все оставайтесь дома или в укрытиях! Не выходите и не выезжайте в город.

Кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Дома покидайте только для того, чтобы перейти в укрытие. Мы защищаем наш город!

Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки совершаться не будут.