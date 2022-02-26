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Украинские войска в Киеве уничтожили колонну РФ на станции метро "Берестейская"

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 06:15
Украинские войска в Киеве уничтожили колонну РФ на станции метро "Берестейская" Фото: российскую колонну уничтожили на станции метро "Берестейская" (facebook com mod mil rus)
Автор: Илона Свиридова

На третий день войны России против Украины противник пытается прорваться в Киев. В районе станции метро "Берестейская" украинские войска уничтожили российскую колонну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных сил ВСУ.

"На метро Берестейская 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика с боекомплектом, танк. Все спокойно, всех уложили", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные отбили ночную атаку российских диверсантов на воинскую часть, расположенную недалеко от станции метро "Берестейская".

Также стало известно, что в Николаеве украинские средства противовоздушной обороны отбили атаку российских военных, помешав высадке десанта противника.

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