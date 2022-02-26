Киян просять не перетинати мости через Дніпро

Жителів Києва попросили не переміщатися між правим і лівим берегом столиці та не перетинати мости через Дніпро.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко та Національна гвардія.

"Кияни, не перетинайте мости через Дніпро!

Російські ДРГ намагаються здійснити висадку на Лівий берег Києва. Українські військові тримають під контролем всі мости столиці та будуть відкривати вогонь на ураження по всіх цілях, які будуть намагатися перетнути мости в бік Правого берега", - сказано в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці не виходити з дому:

Друзі! Кияни! Заради безпеки максимально все залишайтеся вдома або в укриттях! Не виходьте і не виїжджайте в місто.

Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Будинки залишайте тільки для того, щоб перейти в укриття. Ми захищаємо наше місто!

Метро перейшло в режим укриття. Транспортні перевезення відбуватися не будуть.