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Киевлян предупредили о проверках документов и ограничении движения: где и когда

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Киев, Четверг 27 мая 2021 20:09
Киевлян предупредили о проверках документов и ограничении движения: где и когда Фото: патруль полиции и Нацгвардии в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве проведут плановые антитеррористические учения, и жителей и гостей столицы призвали быть готовыми к ограничению движения транспорта и проверке документов в ходе мероприятий.

Об этом 27 мая передали в Киевской городской государственной администрации в Telegram-канале.

Учения состоятся этой ночью.

Они продлятся в Шевченковском районе на нескольких объектах метрополитена.

Киевлян предупредили, что при проведении учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов.

Также правоохранители могут проводить проверку документов, удостоверяющих личность.

Спецслужбы просят относиться к таким вероятным неудобствам с пониманием, а также рекомендовали сохранять спокойствие.

"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничений и неудобств, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на выходных 29-30 мая ограничат движение автотранспорта из-за проведения спортивного мероприятия - столичные власти представили список улиц и график таких ограничений.

Напомним также, что была утверждена программа празднования Дня Киева 2021 в условиях карантина.

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