Киевлян предупредили о проверках документов и ограничении движения: где и когда
В Киеве проведут плановые антитеррористические учения, и жителей и гостей столицы призвали быть готовыми к ограничению движения транспорта и проверке документов в ходе мероприятий.
Об этом 27 мая передали в Киевской городской государственной администрации в Telegram-канале.
Учения состоятся этой ночью.
Они продлятся в Шевченковском районе на нескольких объектах метрополитена.
Киевлян предупредили, что при проведении учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов.
Также правоохранители могут проводить проверку документов, удостоверяющих личность.
Спецслужбы просят относиться к таким вероятным неудобствам с пониманием, а также рекомендовали сохранять спокойствие.
"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничений и неудобств, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве на выходных 29-30 мая ограничат движение автотранспорта из-за проведения спортивного мероприятия - столичные власти представили список улиц и график таких ограничений.
Напомним также, что была утверждена программа празднования Дня Киева 2021 в условиях карантина.