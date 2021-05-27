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Киян попередили про перевірки документів та обмеження руху: де і коли

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Києва, Четвер 27 травня 2021 20:09
Киян попередили про перевірки документів та обмеження руху: де і коли Фото: патруль поліції та Нацгвардії в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві проведуть планові антитерористичні навчання, і жителів і гостей столиці закликали бути готовими до обмеження руху транспорту і перевірки документів в ході заходів.

Про це 27 травня передали в Київській міській державній адміністрації в Telegram-каналі.

Навчання відбудуться цієї ночі.

Вони триватимуть у Шевченківському районі на кількох об'єктах метрополітену.

Киян попередили, що при проведенні навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів.

Також правоохоронці можуть проводити перевірку документів, що засвідчують особу.

Спецслужби просять ставитися до таких ймовірних незручностей з розумінням, а також рекомендували зберігати спокій.

"СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві на вихідних 29-30 травня обмежать рух автотранспорту через проведення спортивного заходу - столична влада представила список вулиць і графік таких обмежень.

Нагадаємо також, що була затверджена програма святкування Дня Києва 2021 в умовах карантину.

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