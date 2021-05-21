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В Киеве на выходных ограничат движение автотранспорта: список улиц

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Киев, Пятница 21 мая 2021 15:26
В Киеве на выходных ограничат движение автотранспорта: список улиц Фото: в Киеве на выходных ограничат движение автотранспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В центральной части Киева 22 и 23 мая ограничат движение транспорта. На выходных состоится мероприятие "Спринт триатлон Кубок Киева 2021".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В рамках мероприятия состоится чемпионат Украины по триатлону, в котором профессиональные спортсмены смогут посоревноваться и пройти квалификации на международные соревнования.

С 18:00 21 мая до 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади.

С 5:00 22 мая до 22:00 23 мая также будет перекрыта Почтовая площадь (Причал 6-10).

График перекрытия улиц 22 мая

  • улица Андреевская (от улицы Петра Сагайдачного до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30
  • ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30
  • ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30
  • ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30
  • ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) - с 14:30 до 17:30
  • ул. Петра Сагайдачного - с 14:30 до 17:30

График перекрытия улиц 23 мая

  • ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 12:30
  • Боричев спуск - с 07:00 до 12:30
  • улица Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30
  • Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 12:30
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) - с 07:00 до 12:30
  • Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30
  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 12:30
  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 12:30

Напомним, в Киеве на улице Льва Толстого частично перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать с 16 мая по 27 июня.

Кроме того, с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.

Добавим, что 30 мая в центре Киева будет перекрыто движение автотранспорта из-за проведения благотворительного спортивного "Пробега под каштанами".

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