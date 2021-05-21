В Киеве на выходных ограничат движение автотранспорта: список улиц
В центральной части Киева 22 и 23 мая ограничат движение транспорта. На выходных состоится мероприятие "Спринт триатлон Кубок Киева 2021".
В рамках мероприятия состоится чемпионат Украины по триатлону, в котором профессиональные спортсмены смогут посоревноваться и пройти квалификации на международные соревнования.
С 18:00 21 мая до 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади.
С 5:00 22 мая до 22:00 23 мая также будет перекрыта Почтовая площадь (Причал 6-10).
График перекрытия улиц 22 мая
- улица Андреевская (от улицы Петра Сагайдачного до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30
- ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30
- ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30
- ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30
- ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) - с 14:30 до 17:30
- ул. Петра Сагайдачного - с 14:30 до 17:30
График перекрытия улиц 23 мая
- ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 12:30
- Боричев спуск - с 07:00 до 12:30
- улица Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30
- Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 12:30
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) - с 07:00 до 12:30
- Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 12:30
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 12:30
Напомним, в Киеве на улице Льва Толстого частично перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать с 16 мая по 27 июня.
Кроме того, с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.
Добавим, что 30 мая в центре Киева будет перекрыто движение автотранспорта из-за проведения благотворительного спортивного "Пробега под каштанами".